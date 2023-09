Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Ladendieb gelangt gleich wegen mehrere Delikte zur Anzeige

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein Ladendieb wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr in einem Kaufhaus im Quadrat P1 gestellt. Ein 29-Jähriger wurde vom dortigen Ladendetektiv erwischt, als er ein hochwertiges Parfüm entwenden wollte. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzu gerufen. Bei der Durchsuchung des Mannes durch die Beamten wurde Betäubungsmittel aufgefunden und das zuvor entwendete Parfüm konnte an den Ladendetektiv übergeben werden. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 160 EUR.

Den 29-Jährigen erwarten nicht nur Anzeigen wegen Ladendiebstahls und den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen Hausfriedensbruch, da dem Mann in besagtem Kaufhaus vor einiger Zeit ein Hausverbot ausgesprochen wurde.

