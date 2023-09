Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Couragierte Frau wird von Unbekannter angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch stand eine 54-Jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle Kirchheim-Rathaus und beobachtete wie eine Frau um kurz nach 12:30 Uhr ihren Müll und Plastikflaschen dort zu Boden warf. Als sie die Unbekannte fragte, warum sie den Abfall nicht im dortigen Mülleimer entsorgte, wurde ihr entgegnet, dass die 54-Jährige gar nichts zu sagen hätte. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging die Unbekannte auf die ältere Frau zu und gab ihr unvermittelt einen so heftigen Stoß, dass sie nach hinten fiel und sich leicht verletzte. Danach stiegen beide Personen in die Straßenbahn ein, wo es erneut zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Frauen kam. Dieses mündete darin, dass die Unbekannte erneut handgreiflich wurde und die 54-Jährige mehrmals schlug. Nach der Tat stieg die Angreiferin an der Haltestelle Odenwaldstraße aus der Bahn aus.

Die Polizei leitete die Ermittlungen gegen die Unbekannte wegen Körperverletzung ein.

Die Täterin hatte einen afro-afrikanischen Phänotyp und einen kräftigen Körperbau. Sie war knapp 170 cm groß und Mitte 30. Sie trug eine schwarze Hose, ein gelbes Camouflage T-Shirt und eine Mütze. Die Frau hatte einen Kinderwagen und zwei Kinder dabei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

