POL-MA: Heidelberg: Autoeinbrecher in der Weststadt gefasst

Mannheim-Seckenheim (ots) - Eine Streife wurde am Mittwoch um kurz vor 13 Uhr zu einem Hotel in der Seckenheimer Hauptstraße gerufen. Hier randalierte ein 15-Jähriger in einem der Zimmer, zerstörte das Mobiliar und warf dieses anschließend aus dem Fenster auf die Seckenheimer Hauptstraße. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit in eine einfahrenden ...

