Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Täter nach Diebstahl einer EC-Karte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffweiler/Neunkirchen (ots)

Bereits im Juni 2022 wurde die EC-Karte einer Geschädigten entwendet. Der bislang unbekannte Täter hob an mehreren Geldausgabeautomaten insgesamt 4000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Wer kennt den Täter? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neunkirchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell