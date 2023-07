Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Versmold-Loxten

Gütersloh (ots)

Versmold (CJ) - Am 15.07.2023 um 11:14 Uhr befuhr eine 51-jährige Versmolderin mit ihrem Opel Zafira den Bockhorster Landweg in Loxten in Fahrtrichtung Bockhorst. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 51-jähriger Beifahrer aus Versmold. Die Pkw-Fahrerin wollte einen Rennradfahrer überholen, der in die gleiche Richtung fuhr. Beim Überholvorgang kollidierte die Pkw-Fahrerin mit einer entgegenkommenden 44-jährigen Motorradfahrerin aus Versmold. Durch den Zusammenstoß stürzte die Motorradfahrerin und kam im Straßengraben neben der Fahrbahn mit lebensgefährlichen Verletzungen zum Liegen. Die Motoradfahrerin wurde vor Ort durch Rettungskräfte des Rettungswagens und eines Notarztes aus dem Kreis Osnabrück behandelt. Zur Unterstützung und späteren Transport in ein Bielefelder Krankenhaus wurde der Rettungshubschrauber Christopher 13 aus Bielefeld angefordert. Die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten einen Schock, wurden vor Ort behandelt sowie durch einen hinzugezogenen Notfallseelsorger weiter begleitet. An der Unfallörtlichkeit befanden sich zudem Kräfte des Löschzuges Bockhorst von der Freiwilligen Feuerwehr Versmold. Für die Unfallaufnahme wurde der Bockhorster Landweg für fast vier Stunden gesperrt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Unfallaufnahmeteam der Steinfurter Polizei. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell