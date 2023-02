POL-NOM: Nach Unfall Zettel hinterlassen

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 31.01.2023 versuchten bislang unbekannte Täter tagsüber in ein Einfamilienhaus in der Gustav-Stresemann-Str. einzubrechen, indem sie versuchten, eine Scheibe der Terassentür in Abwesenheit der Eigentümerin zu zerstören. Den Täter gelang es dabei aber nicht, ins Haus zu gelangen. Sachdienliche Hinweise können bei Polizei in Einbeck angegeben werden. Rückfragen bitte an: ...

