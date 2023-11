Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer wird nach Verkehrsunfall renitent

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 10:45 Uhr, ist in Waldshut-Tiengen ein Autofahrer nach einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall renitent geworden. Der 27-jährige hatte in der Robert-Gerwig-Straße bei mehreren Einkaufsläden rückwärts rangiert, da das Auto vor ihm auf eine freie Parklücke wartete. Diese Ungeduld wurde bestraft. Der Autofahrer prallte leicht gegen ein dahinterstehendes Fahrzeug. Erbost darüber stieg der Autofahrer aus, ging auf das mittlerweile eingeparkte und zuvor wartende Auto zu, soll dagegengetreten und den Fahrer beleidigt haben. Neben einem Verwarnungsgeld kommt auf den Autofahrer auch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu. Auch für die Schäden an den beiden anderen Autos wird er aufkommen müssen.

