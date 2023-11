Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Kleidercontainer brennt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 24.11.2023, gegen 18:00 Uhr, hat ein Kleidercontainer auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in Lottstetten gebrannt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Feuer. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

