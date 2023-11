Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 10-jähriger Junge nach Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 23.11.2023, gegen 12.25 Uhr befuhr ein unbekannter Pedelec-Fahrer den getrennten Geh- und Radweg in der Ensisheimerstraße (Hohe Westbad) in Fahrtrichtung Berliner Allee.

Da er durch die Benutzung seines Smartphones während der Fahrt offenbar abgelenkt war, kollidierte er mit dem vor ihm fahrenden, 10-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den am Boden liegenden und verletzten Jungen zu kümmern. Darüberhinaus äußerte er sich offenbar noch abfällig.

Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - Brille mit kleinen runden Gläsern - graue Jacke und Hose - graue Haare - schlank - Pedelec mit Akku unter dem Gepäckträger (offensichtlich älteres Modell)

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrradfahrer geben können.

