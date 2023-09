Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (465/2023) Jaguar Land Rover durch Unbekannte zerkratzt - mehrere tausend Euro Schaden, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hüttenstraße

Samstag, 09. September 2023, 17:00 Uhr - Sonntag, 10. September 2023, 18:30 Uhr

BAD LAUTERBERG (lg) - Eine bislang unbekannte Täterschaft hat im Zeitraum von Samstag (09.09.23) auf Sonntag (10.09.23), in der Hüttenstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen geparkten grauen Jaguar rundherum zerkratzt. Der entstandene Schaden am neuwertigen Fahrzeug wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der PKW Jaguar befand sich zur Tatzeit auf einem Stellplatz neben einem Wohnhaus. Hinweise auf den oder die Täter gibt es zurzeit nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell