POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Bad Krozingen: Am Montagmorgen, 27.11.2023, kam es gegen 06:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 zwischen Hausen an der Möhlin und dem Abzweig nach Oberrimsingen. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte ...

