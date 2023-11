Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berliner Straße voll gesperrt

Gera (ots)

Gera: Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Honda (Fahrerin 51) und einem Pkw Suzuki kam es gestern Nachmittag (20.11.2023), gegen 15:25 Uhr in der Berliner Straße / Goethestraße. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 62-jährige Suzuki-Fahrer wurde durch den Unfall zudem leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell