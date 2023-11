Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto kommt bei starken Schneefall von der Fahrbahn ab - 9000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Ford befuhr am Samstag, 25.11.2023 gegen 17.50 Uhr ein 35 Jahre alter Mann die L 126 bei Aftersteg talwärts. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Schneefall kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit dem linken Heck eines entgegenkommenden Honda. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, am Honda 3000 Euro.

