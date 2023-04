POL-DA: Darmstadt: Drogenfund führt zu Festnahmen

Michelstadt (ots) - Am Freitag (28.04.) gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Stockheimer Ring in 64720 Michelstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Kleinkraftrad-Rollers. Die Rollerfahrerin kam zu Sturz und wurde hierbei leicht verletzt. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr