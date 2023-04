Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Brennholz

Hanhofen (ots)

Am 12.04.2023 gegen 18:00 Uhr entwendete ein 48-jähriger Mann zwei bis drei Ster Brennholz aus einem Waldstück bei Hanhofen in der Nähe des Altwiesenbachs. Der Mann wurde durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er das Holz auf einen mitgeführten Anhänger lud. Außerdem verlor der Mann am Tatort eine Tankrechnung. Auf dem Anwesen des 48-Jährigen Tatverdächtigen konnte schließlich das beschriebene Tatfahrzeug mitsamt mit Holz befülltem Anhänger und Holzschneideutensilien festgestellt werden. Nach dem Tatvorwurf brachte der 48-Jährige das Holz wieder in den Wald.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell