POL-ERB: Michelstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Polizei sucht Unfallzeugen!

Michelstadt (ots)

Am Freitag (28.04.) gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Stockheimer Ring in 64720 Michelstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Kleinkraftrad-Rollers. Die Rollerfahrerin kam zu Sturz und wurde hierbei leicht verletzt. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, der Pkw des Unfallgegners blieb unbeschädigt.

Da die Unfallursache nach aktuellem Ermittlungsstand nicht eindeutig ist, bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062-9530 zu melden.

