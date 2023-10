Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

In der Nacht vom Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage "Am Osterlandweg" in Ronneburg ein. Die Tatverdächtigen entwendeten Elektrogeräte, Werkzeug und einen Fernsehgerät. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Gera unter der Telefonnummer: 0365-829-0 zu wenden. Bezugsnummer:0282131/2023

(JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell