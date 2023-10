Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeschehen in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Freitag (27.10.2023 gegen 02:00 Uhr) bemerkten Anwohner eines Hauses in der Friedrich-Naumann-Straße Rauchentwicklung im Kellerbereich. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort kamen, wurde eine qualmende Zeitung im Keller des Wohnhauses festgestellt. Der Brand griff nicht auf Gebäudeteile über. Es wurde niemand verletzt und sämtliche Gebäudebereiche sind weiterhin nutzbar. In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu Brandeinsätzen in der Friedrich-Naumann-Straße. Die Ermittlungen der Kripo in Altenburg dauern weiter an. Zeugen, welche Hinweise zum Brandgeschehen bzw. auffällige Personenbewegungen im Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0280840/2023). (PZ).

