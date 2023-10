LPI-G: Alkohol am Steuer

Gera (ots) - Gera. Gestern (26.10.2023) meldet der Eigentümer den Einbruch in ein Gebäude in der Georg-Büchner-Straße in Gera, welches gegenwärtig renoviert wird. Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt verschafft haben, entwendeten diese diverse Stromkabel und entkamen unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen unter der Bezugsnummer 0280585/2023 aufgenommen und sucht nach Zeugen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

