Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Baumstämmen

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Zwischen dem 25.09.2023 und dem 29.09.2025 haben unbekannte Täter in einem Waldstück bei Wöhlsdorf, ca. 60 Festmeter Holz gestohlen. Die Baumstämme von ca. 5 Meter Länge waren am Waldrand gelagert, für die spätere Verarbeitung. Da am Tatort keinerlei Verarbeitungsspuren waren, geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Baumstämme im Ganzen abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Hinweise, wer im besagtem Zeitraum Holztransporter oder größere Baumaschinen im Waldgebiet bei Wöhlsdorf gesehen hat. Hinweise bitte unter der Bezugsnummer 0280631/2023 an die Polizeiinspektion Greiz mit der Telefonnummer 036616210. <BF>

