Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Diebstahl von Roller/ Unbekannter entwendet einen Roller (Kennzeichen 465 JOI)

Kerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag (05. Oktober 2023) auf Freitag einen Roller der Marke Peugeot, der auf der Einfahrt zum Wohnhaus des Eigentümers am Weinberg parkte. Der Peugeot Speedfighter führt das amtliche Kennzeichen 465 JOI und war zur Tatzeit mit einem Lenkradschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

