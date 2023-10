Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch zur Tageszeit

Bargeld entwendet

Kleve-Keeken (ots)

Am Freitag (6. Oktober 2023) zwischen 11:30 Uhr und 15:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Katharinenweg in Keeken ein. Sie durchsuchten die Räume des Wohnhauses nach Beute und entwendeten Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

- Sichern Sie Balkontüren auch in den oberen Stockwerken.

- Sichern Sie Kellerlichtschächte und Kellerfenster.

- Lassen Sie nur nachts Rollläden herunter, da sonst tagsüber ein unbewohnter Eindruck entsteht.

- Lassen Sie Ihre Wohnung / Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell