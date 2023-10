POL-KLE: Goch- Diebstahl von Anhänger/ Unbekannte entwenden doppelachsigen Anhänger

Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (5. Oktober 2023) kam es zwischen 01:47 Uhr und 01:50 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einem Einbruch in eine Apotheke. Ein unbekannter Täter beschädigte eine Schiebetüre und konnte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke verschaffen. Dort entwendete er eine ...

