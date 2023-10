Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannter Täter dringt in Räumlichkeiten einer Apotheke ein

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (5. Oktober 2023) kam es zwischen 01:47 Uhr und 01:50 Uhr am Neumarkt in Emmerich zu einem Einbruch in eine Apotheke. Ein unbekannter Täter beschädigte eine Schiebetüre und konnte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke verschaffen. Dort entwendete er eine unbekannte Menge Bargeld und zahlreiche Schlüssel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach einer ersten Auswertung der Videoüberwachungsbilder eines Supermarktes, den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - schwarze Mütze - schwarze Jacke - schwarze Haare - schwarzer Vollbart

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell