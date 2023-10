Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Abgestellter Pkw beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Montag (2. Oktober 2023), 16:00 Uhr und Mittwoch (4. Oktober 2023) 18:50 Uhr kam es an der Schlossstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Mini One einer 44-jährigen Frau aus Geldern beschädigt. Das Fahrzeug wies Beschädigungen an der hinteren linken Stoßstange sowie am dort befindlichen Rücklicht auf. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, das die oder der Unfallverursacher das Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigte und sich dann vom Unfallort entfernte. Der Verursacher kam damit nicht seinen Pflichten als Unfallverursacher nach.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell