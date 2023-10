POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Wachtendonk (ots) - Am Dienstag (3. Oktober 2023) kam es gegen 05:50 Uhr an der Kempener Straße in Wachtendonk zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Zeuge konnte beobachten, wie drei bislang unbekannte Täter je einen Gully- und Kanaldeckel aus der Fassung hoben. Diese Handlung stellt eine ...

mehr