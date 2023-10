Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannter Radfahrer beschädigt Pkw und entfernt sich

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (30. September 2023) kam es gegen 11:20 Uhr zu einer Nötigung im Straßenverkehr mit Sachbeschädigung. Eine 49-jährige Frau aus Issum verließ mit Ihrem schwarzen Mazda 3, ein Tankstellengelände an der Weselerstraße in Geldern. Verkehrsbedingte musste die Frau warten und überfuhr dabei mit Ihrem Wagen den Geh- und Radweg welcher parallel der Weselerstraße verläuft. Zu diesem Zeitpunkt kam ein bislang unbekannter Mann mit seinem Fahrrad an der Örtlichkeit vorbei und setzte sich vor das Fahrzeug der Frau. Der Mann gestikuliert stark und trat dann mehrfach nach dem Fahrzeug, wodurch Sachschaden an diesem entstand. Der Mann entfernte sich nachfolgend von der Örtlichkeit, konnte von der Frau aber wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 60 bis 70 Jahre alt - ca. 180cm groß - beige Jacke / grüne Hose

Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell