POL-F: 230309 - 0295 Frankfurt-Bockenheim: Einbruch in Wohnung

Frankfurt (ots)

(dr) Zu einem hohen Sachschaden kam es am Mittwochabend (08. März 2023) in Bockenheim, als Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrachen und Wertsachen von rund 100.000 Euro entwendeten. Der 75-jährige Geschädigte verließ gegen 18:00 Uhr seine Wohnung in der Frauenlobstraße. Als er gegen 21:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch. Seine Wohnung wurde durchsucht. Die Balkontür, an welcher das Glas beschädigt war, stand offen. Die Wertsachen, darunter eine hochpreisige Rolex-Armbanduhr sowie Schmuck, Bargeld und Goldbaren, waren weg. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11300 zu melden.

