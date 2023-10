Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfallflucht nach Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Hinweise erbeten

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Samstag (30. September 2023) kam es gegen 13:30 Uhr an der Hauptstraße in Kranenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit seinem Mountainbike die Hauptstraße in Fahrtrichtung B9. Laut Aussage des Mannes kam es dann zu einer Kollision mit einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, welcher in einem Pkw samt Anhänger die Straße befuhr und einen Abbiegevorgang vollzog. Der Radfahrer verletzt sich durch die Kollision leicht, während das Mountainbike beschädigt wurde. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell