Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Asperden- Einbruch

Mehrere Einbrüche in Garagen und Gartenhäuser

Goch-Asperden (ots)

In der Nacht von Sonntag (01. Oktober 2023) auf Montag kam es in Goch Asperden zu mehreren Einbrüchen. An der Dietrich-Bonhoeffer-Straße öffneten Unbekannte zwei vor dem Wohnhaus geparkte PKW und entwendeten zwei Angelruten, eine Sonnenbrille und eine Handyhülle. Aus der angrenzenden Garage nahmen die Täter noch eine Sporttasche mit. Bei einem Einbruch an der Andover Straße gelangten unbekannte Täter über einen Hüfthohen Zaun auf der Rückseite des Wohnhauses in den Garten. Von dort verschafften sich die Täter unerlaubt Zutritt zu der Garage und in ein Gartenhaus. Hier entwendeten sie ein Pedelec, einen Bohrhammer der Marke Makita und einen Fahrradkorb. Im Vorgarten des Hauses befand sich der Inhalt der Sporttasche, die aus dem Einbruch an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stammte. Am Puttenbruch blieb es beim Versuch die Garage eines Einfamilienhauses zu öffnen. Mehr Erfolg hatten die Täter bei einem Einbruch am Grünen Weg. Dort gelangten die Täter ebenfalls über den Garten zur Garage des Einfamilienhauses. Aus der Garage entwendeten sie zwei verschlossene Pedelecs und eine Fahrradtasche. Gegenüber vom Sportplatz, der sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort befindet, konnte die Fahrradtasche sowie die Angelruten, die aus dem Einbruch an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stammten, aufgefunden werden. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell