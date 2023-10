Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ersthelferin wird gebeten sich zu melden

Kevelaer-Twisteden (ots)

Am Dienstag (3. Oktober 2023) gegen 12:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung An de Klus / Genieler Straße in Twisteden ein Verkehrsunfall, an dem ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Kevelaer sowie ein 82-jähriger Pedelecfahrer aus Geldern beteiligt waren. Da der 82-Jährige gestürzt war, bot eine der Polizei bislang namentlich nicht bekannte Ersthelferin, die gegebenenfalls auch Zeugin des Unfalls war, an, den Senior ins Krankenhaus zu fahren. Die Polizei erfuhr erst zwei Stunden später von dem Verkehrsunfall, als der Pedelecfahrer mitteilte, durch den Unfall verletzt worden zu sein. Das nun ermittelnde Verkehrskommissariat bittet die Ersthelferin, die vor Ort angab, Krankenschwester zu sein, sich zwecks einer Zeugenaussage unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ms)

