Kerken-Nieukerk (ots) - Am Mittwoch (4. Oktober 2023) zwischen 08:20 Uhr und 14:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Gelderner Straße in Nieukerk ein. Sie hebelten eine Nebentür auf und drangen so ins das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten neben Bargeld und Schmuck auch ein ...

mehr