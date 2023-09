LPI-J: Beim Wildern erwischt

Jena (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der Erlanger Allee Höhe der Haltestelle "Am Klinikum" zu einem Verkehrsunfall. Die 32-jährige Fahrerin eines PKW Renault befand sich im Abbiegevorgang, als ein Getränk in ihrem Fahrzeug umkippte. Hierdurch war sie kurzzeitig abgelenkt und fuhr gegen das Geländer der Haltestelle. Eine an der Haltestelle wartende Passantin wurde in Folge von einem Geländerteil getroffen und leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen ...

