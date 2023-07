Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Nachdem sich am Mittwochvormittag (19.07.) ein räuberischer Diebstahl in einem Schuhgeschäft "Am Schindberg" zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zwei bislang unbekannte Männer gegen 11.40 Uhr den Laden. Im Anschluss sollen sie sechs Paar Schuhe in einen ebenfalls gestohlenen Rucksack und weitere Taschen gepackt haben und wollten das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Umstand und wollte den Diebstahl durch Festhalten des Rucksacks verhindern. Einem der Unbekannten gelang es aber mit großem Kraftaufwand den Rucksack zu entreißen. Sie flüchteten umgehend mit Ihrer Beute auf Fahrrädern vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Das Alter der Flüchtigen wurde auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Einer trug ein orangefarbenes T-Shirt mit buntem Aufdruck, dunkle Jeans und Sonnenbrille. Sein Begleiter trug ein pinkfarbenes T-Shirt und eine graue-schwarze Basecap. Beide Männer sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 erbeten.

