POL-DA: POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Vier Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Am Donnerstag (13.7.) zwischen 00.30 und 06.10 Uhr kam es in der Darmstädter Innenstadt auf der Fläche vor der Centralstation zu einem teuren Instrumentendiebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum dort abgestellten Tour-Bus einer Band und entwendete eine Trompete im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem ...

mehr