POL-DA: Roßdorf: Auto aufgebockt und Räder gestohlen

Wer hat das kriminelle Vorgehen beobachtet?

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (19.-20.7.) hatten es Diebe auf die vier Autoreifen eines in der Roßdörfer Straße geparkten weißen Opels abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen bockten die Täter mithilfe von Pflastersteinen das Auto auf und montierten die Räder ab. Mit ihrer Beute, für deren Abtransport sie ein Fahrzeug verwendet haben dürften, flüchteten sie. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen von Zeugten beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt, zu melden (Rufnummer 06071/96560).

