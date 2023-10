Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Tageswohnungseinbruch

Bargeld und Schmuck entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (4. Oktober 2023) zwischen 08:20 Uhr und 14:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Gelderner Straße in Nieukerk ein. Sie hebelten eine Nebentür auf und drangen so ins das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten neben Bargeld und Schmuck auch ein Mobiltelefon. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

- Verschließen Sie immer Ihre Haus- oder Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

- Verschließen Sie ebenso Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch bei kurzen Abwesenheitszeiten, denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken.

- Achten Sie auf verdächtige Vorgänge in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei unter Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell