Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter dem Einfluss eines Drogencocktails

Bingen (ots)

Am 01.10.2023 kontrollierte eine Streife der PI Bingen gegen 20:40 Uhr in der Hitchinstraße die 56-jährige Fahrerin eines Kleinwagens. Unmittelbar mit Kontrollbeginn ergaben sich eindeutige Anzeichen auf eine drogenbedingte Beeinflussung. Die Fahrerin räumte der Streife gegenüber zumindest den Konsum von Marihuana an. Der im Anschluss durchgeführte Drogenschnelltest offenbarte allerdings den Konsum eines Drogencocktails in Form von Marihuana, Amfetamin sowie auch Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Da die Fahrerin zum Kontrollzeitpunkt keinen Führerschein mit sich führte und auch keine entsprechenden Daten nachvollzogen werden konnten, werden weitere Ermittlungen hinsichtlich der tatsächlichen Existenz einer Fahrerlaubnis folgen.

