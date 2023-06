Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei zu Schlägerei in Schalke gerufen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Schalke am Donnerstag, 8. Juni 2023, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund einer vermeintlichen Geschwindigkeitsübertretung waren mehrere Beteiligte an der Poensgenstraße gegen 17.45 Uhr in Streit geraten. Dabei hatte ein 43 Jahre alte Gelsenkirchener einen 21 Jahre alten Autofahrer aus Gelsenkirchen zunächst gestoppt und war mit ihm in eine Auseinandersetzung geraten. Der 21-Jährige flüchtete, kehrte aber zu seinem Wagen zurück, als Polizeibeamte vor Ort eintrafen. Während der Sachverhaltsklärung schlug ein 47-jähriger Mann den 21-Jährigen unvermittelt, der daraufhin erneut die Flucht ergriff, verfolgt von beteiligten Personen. Die Beamten fixierte den 47-Jährigen und trennten die Streitenden, die den 21-Jährigen schlugen und traten, schließlich an der Sophienaustraße. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die 43 und 47 Jahre alten Männer ein, sowie gegen einen 35 Jahre alten Gelsenkirchener. Der 21-Jährige blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt.

