Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung und Drogenfahrt

Bingen (ots)

Am 28.09.2023 führte die Polizei Bingen in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:45 Uhr aufgrund wiederkehrender Bürgerbeschwerden eine Verkehrsüberwachungsmaßnahme am Übergang der Straßen "Im Mittelpfad / Josef-Knettel-Straße" durch. An dieser Stelle gilt ein durch das Verkehrszeichen 250 angeordnetes Durchfahrtsverbot. Zahlreiche Fahrzeuge drehten schon beim Erkennen der Polizeistreife um. Insgesamt zwei Fahrzeugführer konnten jedoch bei der Missachtung des Verbots beobachtet und entsprechend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei einem der beiden Fahrzeugführern konnten neben der Missachtung des Durchfahrtsverbotes zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Zudem gab der 19-jährige Fahrer an zuletzt Marihuana konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass die ihm Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

