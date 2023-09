Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bingen-Bingerbrück (ots)

Im Zeitraum vom 16.09.2023, 13:00 Uhr - 21.09.2023, 11:00 Uhr stellte die 58-jährige Fahrerin ihren Pkw, einen blauen VW Golf mit KH-Kennung, in der Bürgermeister-Daub-Straße in Längsaufstellung zur Fahrbahn ab. Als sie schließlich wieder an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Aufgrund des Schadenbildes dürfte der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den Schaden verursacht haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 oder per E-Mail pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

