POL-PIBIN: Zu schneller E-Scooter

Bingen (ots) - Am 18.09.2023 ereignete sich zwischen 08:35 Uhr und 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Naheparkplatz an der Schlossbergstraße in 55411 Bingen am Rhein. Nach bisherigem Ermittlungsstand und der Aussagen des Geschädigten, ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken mit dem Auto des Geschädigten ...

