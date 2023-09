Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht auf dem Naheparkplatz an der Schlossbergstraße in Bingen

Bingen (ots)

Am 18.09.2023 ereignete sich zwischen 08:35 Uhr und 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Naheparkplatz an der Schlossbergstraße in 55411 Bingen am Rhein. Nach bisherigem Ermittlungsstand und der Aussagen des Geschädigten, ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken mit dem Auto des Geschädigten zusammenstieß und dieses beschädigte. Nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sollten Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Fahrzeug vorliegen, teilen sie diese bitte der Polizeiinspektion Bingen mit.

