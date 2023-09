Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Korrektur: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Haan (ots)

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 17:15 Uhr und nicht wie in http://presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5604917 gemeldet am Samstag.

