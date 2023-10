Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Sprendlingen (ots)

Am Samstag den 30.09.2023 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der L415 ein schwerer Verkehrsunfall. Der 33-jähriger Fahrer eines Motorrads befuhr die L415 aus Richtung Ober-Hilbersheim kommend in Fahrtrichtung Sprendlingen. Im Bereich der bergab führenden Serpentinen verlor der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach in einer der Rechtskurven die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Sturz und rutschte nach rechts von der Fahrbahn in die dortige Böschung, wo das Motorrad nach gegenwärtigem Ermittlungsstand gegen einen Baum prallte. Der während der Unfallaufnahme ansprechbare Fahrer wurde mit Verdacht auf multiple Kopfverletzungen in die Uniklinik verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad vorerst sichergestellt.

