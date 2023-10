Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Gera (ots)

Am 27.10.2023, um 06:50 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L3007 am Abzweig Bad Köstritz. Ein 19-Jähriger Audifahrer wollte von der Werner-Sylten-Straße in Bad-Köstritz auf die Landstraße in Richtung Caaschwitz auffahren. Hierbei übersah er einen 18-Jährigen VW-Fahrer, der in Richtung Gera fuhr. Durch die Kollision wurden beide Fahrzugführer verletzt und mussten im Klinikum Gera behandelt werden. Die Landstraße musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrezugen beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

(JN)

