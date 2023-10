POL-HS: Pedelec aus Kellerraum entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am Freitagnachmittag (13. Oktober) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 15.55 Uhr fuhr der 65-jährige Kradfahrer auf dem Zubringer von der L19 (Gerderather Landstraße) kommend in Fahrtrichtung B 57 und ordnete sich als Linksabbieger an einer Rotlicht anzeigenden Ampel ein. Direkt hinter ihm befand sich ein Pkw, der von einem 33 Jahre ...

mehr