Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Freitagnachmittag (13. Oktober) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 15.55 Uhr fuhr der 65-jährige Kradfahrer auf dem Zubringer von der L19 (Gerderather Landstraße) kommend in Fahrtrichtung B 57 und ordnete sich als Linksabbieger an einer Rotlicht anzeigenden Ampel ein. Direkt hinter ihm befand sich ein Pkw, der von einem 33 Jahre alten Erkelenzer gelenkt wurde. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Mönchengladbacher mit seinem Zweirad zunächst an, verringerte danach allerdings noch einmal seine Geschwindigkeit. Der Pkw-Fahrer fuhr auf das Motorrad auf. Hierdurch stürzte der Biker und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

