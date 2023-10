Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht 285/2023 vom 13.10.2023 der KPB Heinsberg

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Heinsberg-Karken - Person verstirbt nach Verkehrsunfall

Am Freitag, 13.10.2023, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich auf der Roermonder Straße in Höhe einer Tankstelle ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der Führer eines Lkw befuhr mit seinem Fahrzeug die Roermonder Straße in Richtung Niederlande. In Höhe der Tankstelle kam es zu einer Kollision mit einer 89jährigen Frau aus Karken, die an dieser Stelle die Straße als Fußgängerin überquerte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Person noch am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Roermonder Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern noch an.

i. A. Bronnenberg, PHK

