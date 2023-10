POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 16. Oktober bis zum 23. Oktober 2023

Heinsberg-Waldenrath (ots) - Ein Wohnhaus an der Kirchstraße war zwischen 22 Uhr am Donnerstag, 12. Oktober und 2.30 Uhr am Freitag, 13. Oktober, das Ziel von Einbrechern. Diese hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten auf mehreren Etagen Räume und Schränke. Was sie entwendeten, wird zurzeit noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

